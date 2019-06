Les Belgian Cats dominent la Russie pour leur entrée dans l'Euro

La Belgique a ouvert son Euro de la meilleure des manières contre la Russie ce jeudi à Zrenjanin en Serbie. Les Belgian Cats, qui visent un top 6 pour assurer une participation aux qualifications pré-olympiques pour Tokyo 2020, ont pu compter sur une Emma Meesseman en grande forme pour écarter la Russie (67-54).



L'intérieur belge a été tout simplement irrésistible avec 29 points (à près de 60% de réussite), 9 rebonds et deux passes décisives.



Menées après dix minutes, les filles de Philip Mestdagh ont augmenté l’intensité et ont infligé à 9-0 à leur adversaire pour prendre les commandes. Elles ont viré en tête à la pause (40-32) avant de maîtriser la deuxième mi-temps.



Cette victoire est primordiale dans ce groupe D particulièrement relevé qui compte aussi la Serbie, pays organisateur, et la Biélorussie.

Les Belgian Cats rencontreront la Biélorussie vendredi (17h45) et la Serbie dimanche (20h30).

Le premier du groupe est directement qualifié pour les quarts de finale, le 2e et le 3e croisent avec le 3e et le 2e du groupe C (Slovénie, Turquie, Italie, Hongrie) dans un barrage pour rejoindre ce top 8. Le dernier de la poule rentre à la maison.

Pour son retour dans un championnat d'Europe après dix ans d'absence, la Belgique avait décroché la médaille de bronze à l'Euro 2017 à Prague. L'an dernier, les Belgian Cats, avec Julie Allemand en plus, blessée pour l'Euro l'année précédente, avaient confirmé avec une 4e place à la Coupe du monde à Tenerife.