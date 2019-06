Les Belgian Cats débutent leur Euro face à la Russie (LIVE vidéo 17h45)

La Belgique ouvre son Euro de basket féminin ce jeudi (17h45) à Zrenjanin en Serbie contre la Russie. Les Belgian Cats visent un top 6 pour assurer une participation aux qualifications pré-olympiques pour Tokyo 2020, voire plus si affinités. De nombreux observateurs placent même les filles de Philip Mestdagh parmi les candidats au podium. Ce que le sélectionneur national ne réfute pas, à condition de passer le cap d'un premier tour compliqué.

"Nous sommes un des candidats, oui peut-être sur papier", a confié Philip Mestdagh mercredi à l'issue de l'entraînement du matin à Zrenjanin dans une salle qui peut accueillir 2.400 spectateurs.

"Maintenant, nous démarrons dans un groupe très solide et le plus important sera de gagner au moins un match pour sortir de cette poule. Après on verra, si on peut nous placer dans le groupe des favoris. Il y a beaucoup de pression oui, mais les joueuses aiment ça. Elles ont même parfois besoin de cette adrénaline pour bien prester. On attend beaucoup de la Belgique, mais plusieurs sont habituées à cela. D'un autre côté, c'est très gai aussi de voir la différence au niveau des médias. L'évolution est énorme. Nous sommes restés dix ans sans Euro, ici c'est le deuxième de suite avec la Coupe du Monde l'an dernier, et avec des résultats. Cela joue."

"Il faut stopper leur jeu intérieur avec Vadeeva et Musina. Ce ne sont pas forcément des joueuses créatives, mais elles savent shooter", analyse encore Philip Mestdagh. "Ce sera l'une des premières clés du match. Il ne faudra pas manquer son départ, il faudra soigner les détails, bien défendre collectivement, s'occuper du rebond et surtout, c'est notre point faible, limiter les pertes de balle. La Russie a un jeu très structuré avec l'arrivée d'un nouveau coach (Olaf Lange, ndlr), mais elle reste dans son style. Elles ne sont pas très créatives et si nous les bousculons, il n'est pas certain qu'elles puissent changer leur jeu pour réagir. Là aussi, c'est peut-être notre chance."

Dans la poule - D - de la Belgique figurent aussi la Biélorussie (que les Belgian Cats rencontreront vendredi 17h45) et la Serbie (dimanche 20h30).

Le premier du groupe est directement qualifié pour les quarts de finale, le deuxième et le troisième croisent avec le troisième et le deuxième du groupe C (Slovénie, Turquie, Italie, Hongrie) dans un barrage pour rejoindre ce top 8. Le dernier de la poule rentre à la maison.

Pour son retour dans un championnat d'Europe après dix ans d'absence, la Belgique avait décroché la médaille de bronze à l'Euro 2017 à Prague. L'an dernier, les Belgian Cats, avec Julie Allemand en plus, blessée pour l'Euro l'année précédente, avaient confirmé avec une quatrième place à la Coupe du Monde à Tenerife.