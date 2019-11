Les Belgian Cats débutent les qualifs pour l'Euro 2021 par une victoire contre l'Ukraine

Notre équipe nationale féminine de basket s’est imposée face à l’Ukraine (83-66) dans son premier match de qualification pour l’Euro 2021. Et les Cats ont soigné la manière !

Versées dans le groupe G en compagnie de l’Ukraine, du Portugal et de la Finlande, nos Belgian Cats partent avec la faveur des pronostics pour ravir la première place. L’Ukraine étant, sur papier, l’adversaire le plus coriace des Belges malgré une tournante depuis le dernier championnat d'Europe et l’intégration de nombreuses jeunes joueuses.

Ce sont justement les Ukrainiennes qui rendaient visite aux Cats ce jeudi soir dans un Dôme de Charleroi copieusement garni pour l’occasion. Et le spectacle était au rendez-vous dès les premières minutes. Sous l’impulsion d’Emma Meesseman et Kim Mestdagh, les Belges débutent parfaitement la rencontre (16-2 après 5 minutes). Mais l’Ukraine revient grâce à sa star Alina Iagupova (ex-Castor Braine) : c’est 23-17 au terme du premier quart-temps.

Même physionomie dans le deuxième acte : les Belges resserrent leur défense et la seule Alina Iagupova permet aux Ukrainiennes de rester dans le match. Les Cats mènent 43-30 à la pause (avec 19 points de Meesseman).

Au retour des vestiaires, l’intensité défensive est de mise de part et d’autre et il faut attendre 2 minutes et 15 secondes pour voir les premiers points inscrits par Antonia Delaere. Ensuite, la Belgique s’envole pour mener 50-30 à la 25ème et 60-40 à la fin du 3ème quart.

La suite, c’est une fin de match bien maîtrisée malgré l'insolente réussite de Iagupova (32 points), sortie sur blessure et sous les applaudissements du Dôme. Les Cats, elles, ont assuré le spectacle et la victoire : 83-66.

Philip Mestdagh aura même pu faire tourner son effectif en offrant des premières minutes en matches officiels à Laure Resimont et Billie Massey.

Prochain rendez-vous : dimanche à Helsinki, en Finlande. De quoi confirmer une excellente entrée en matière qui devrait mener notre équipe nationale vers le prochain Euro, en juin 2021, en France et en Espagne.

Meilleures marqueuses : Alina Iagupova (32 points), Emma Meesseman (22 points), Kyara Linskens (16points)

Evolution du score : 23-17/43-30/60-40/83-66