Les Belgian Cats battent les Tchèques et se qualifient pour l'Euro 2019

Les Belgian Cats se sont imposées (66-62) face à la République tchèque ce mercredi soir à Courtrai à l'occasion de la sixième et dernière journée des qualifications pour l'Euro 2019. Cette cinquième victoire (pour une défaite) permet aux basketteuses belges de terminer parmi les six meilleurs deuxièmes des huit groupes et de valider leur ticket pour le Championnat d'Europe qui aura lieu en Serbie et en Estonie du 27 juin au 7 juillet 2019.

Menées de deux points après le premier quart temps, les filles de Philip Mestdagh ont inversé la tendance et creusé l'écart avant la pause (33-21). Si elles ont maintenu leur avance au retour des vestiaires, elles ont dû s'employer face à la révolte tchèque dans le dernier quart. Les visiteuses sont revenues à deux petits points à moins de cinq minutes du terme mais les Belges ont retrouvé leurs esprits pour conclure cette rencontre avec sérieux. Malheureusement, il leur manque un petit point dans ce match (elles devaient gagner avec +5) pour se hisser en tête de leur poule.

On notera les belles prestations d'Emma Meesseman (19 pts, 8 rebonds et 7 assists), meilleur marqueuse du match, de Kim Mestdagh (14 pts, 7 rebonds et 3 assists) ou encore de Kyara Linskens (9 pts, 8 rebonds et 1 assist).

C'est la deuxième fois de suite que la Belgique se qualifie pour l'Euro. Pour leur retour en phase finale après dix ans d'absence, les Cats avaient pris la médaille de bronze en 2017 à Prague. Elles avaient ensuite pris la 4ème place de la Coupe du Monde en septembre dernier à Tenerife.