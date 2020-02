Les Belgian Cats battent le Japon et réalisent un pas important sur le chemin de Tokyo

Les Belgian Cats ont eu chaud mais sont parvenues à s'imposer 92-84 face au Japon samedi à Ostende lors de leur deuxième match dans le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo. Une victoire qui les rapproche de leur objectif olympique mais qui ne leur garantit encore rien.

Menée 22-13 au bout d’un premier quart-temps mal négocié, la Belgique a réalisé un excellent début de deuxième quart et a rapidement refait son retard. Les Cats ont ensuite poursuivi sur leur lancée et sont rentrées avec six points d’avance à la pause sous l'impulsion de Julie Allemand et du duo Raman - Meesseman.

L’équipe de Philip Mestdagh a pris son envol dans le troisième quart avec un avantage maximal de 17 points gràce notamment à l'apport d'Emma Meesseman (23 pts, 7 rebonds, 5 assists)

Cela aurait dû leur permettre de négocier la fin de match en toute sérénité mais plusieurs erreurs et pertes de balle ont permis au Japon de revenir à un point à 2 minutes du terme. Finalement, les Cats sont tout de même parvenues à s’en sortir et à terminer la rencontre avec 8 points d’avance.

Jeudi, les Belgian Cats s’étaient inclinées 61-56 face au Canada pour leur premier match dans le tournoi.

Le match de dimanche contre la Suède (15h) sera décisif. La Belgique devra s’imposer ou – en cas de défaite de la Suède samedi soir contre le Canada – s’incliner avec un petit écart et compter sur un average en sa faveur.