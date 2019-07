Les Belgian Cats avec l'Ukraine, le Portugal et la Finlande en qualifications pour l'Euro 2021

Les Belgian Cats figurent dans le Groupe G avec l'Ukraine, le Portugal et la Finlande, en qualifications pour l'Euro de basket féminin 2021, suivant le tirage au sort effectué ce lundi midi à Munich par la FIBA Europe.

La Belgique, cinquième du championnat d'Europe à Belgrade, Serbie, au début du mois, était tête de série et luttera probablement pour la première place de sa poule avec l'Ukraine.

Ce sont 33 pays qui étaient concernés par ce tirage au sort des qualifications qui débuteront en novembre prochain. La France et l'Espagne sont directement qualifiés en tant que pays organisateurs.

La Belgique a été versée dans l'un des neuf groupes (six de quatre pays et trois de trois). Le vainqueur de chacun des neuf groupes et les cinq meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale (à 16 pays) du 17 au 27 juin 2021 à Lyon et Valence pour les phases de poule, et à Paris-Bercy pour les demi-finales et finale.

Trois fenêtres de qualifications sont prévues du 10 au 18 novembre prochain, du 8 au 16 novembre 2020 et du 31 janvier au 8 février 2021.

En février 2020, la Belgique disputera l'un des quatre groupes de qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain. Le tirage au sort est prévu là pour la fin de l'année.

Groupe A: Slovénie, Grèce, Islande, Bulgarie

Groupe B: Suède, Monténégro, Israël

Groupe C: Russie, Bosnie-Herzégovine, Suisse, Estonie

Groupe D: Italie, Tchéquie, Roumanie, Danemark

Groupe E: Serbie, Turquie, Lituanie, Albanie

Groupe F: Grande-Bretagne, Biélorussie, Pologne

Groupe G: BELGIQUE, Ukraine, Portugal, Finlande

Groupe H: Hongrie, Slovaquie, Pays-Bas

Groupe I: Lettonie, Croatie, Allemagne, Macédoine du Nord