Les Belgian Cats aux Jeux Olympiques, la Belgique parmi les grandes nations du basket

12 nations se disputeront l'or au tournoi de basket des Jeux Olympiques de Tokyo. Et la Belgique en fera partie ! Du haut de leur 9e place mondiale (classement de début d'année 2020), les Belgian Cats ont tenu leur rang et décroché leur ticket pour le Japon à l'issue du tournoi de qualification olympique organisé à Ostende. L'inverse aurait été vécu comme un échec retentissant pour une génération de joueuses arrivée à pleine maturité. Mais cette place à Tokyo n'a pas été offerte aux Belges pour "simples" services rendus : désormais attendues, par leur public fidèle (4500 personnes par jour à Ostende) comme par leurs adversaires (fini de sous-estimer la "petite Belgique"), les basketteuses belges ont dû faire face à leur destin. Et elles ont pu compter sur leurs meilleurs éléments et sur leur force de caractère pour convertir tous les espoirs placés en elles...

Julie Allemand et Emma Meesseman : 2 leaders chez les Belgian Cats, en route pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - © Belga Image

Derrière les joueuses clés...

On ne présente plus Emma "Wonder Meesseman". On l’écrivait déjà après son titre WNBA (titre de MVP décroché au passage), la Belge fait partie des meilleures joueuses du monde. Tout simplement. Et Emma Meesseman a encore éclaboussé ce tournoi pré-olympique de toute sa classe et sa simplicité naturelle. Et si elle a ajouté un nouveau trophée de MVP à sa collection personnelle après ce tournoi de qualification olympique, elle ne se mettra pourtant jamais en avant. La joueuse des Washington Mystics et d'Ekaterinburg en Russie ne tire jamais la couverture à elle, mais on l'a vue prendre tout de même la parole pendant les petits conciliabules entre joueuses en début de match ou de quart-temps. Leader par la voix. Une fois la balle en jeu, elle assure et place son talent pur au service du collectif. Elle ne monopolise pas la balle, elle ne cherche pas à forcer. Mais Emma est toujours là où il faut, quand il faut, et ses équipières le savent. Les adversaires aussi, mais parfois elle est tout simplement un cran au-dessus. Leader dans le jeu. Emma Meesseman est une vraie… porte-drapeau du basket et du sport belge (allô le COIB ? Le tournoi olympique de basket ne commence que 2 jours après la cérémonie d’ouverture des JO à Tokyo).

Derrière Meesseman, Julie Allemand (également élue, aux côtés de Meesseman, parmi le 5 de base de la compétition) a aussi su rebondir après un premier match loupé contre le Canada. Ses choix à la distribution se sont avérés payants, sa gestion des fin de matches contre le Japon et la Suède ont donné de l’air à l’équipe et elle n’a plus hésité à tenter un peu plus sa chance au panier, avec réussite. Elle ne fait que grandir et on a déjà hâte de vivre la suite.