Les Belgian Cats assurées de disputer au moins le barrage pour accéder aux 1/4

Belgique - Russie : 67-54 - Belgian Cats - Euro 2019 - 27/06/2019 La Belgique a ouvert son Euro de la meilleure des manières contre la Russie ce jeudi à Zrenjanin en Serbie. Les Belgian Cats, qui visent un top 6 pour assurer une participation aux qualifications pré-olympiques pour Tokyo 2020, ont pu compter sur une Emma Meesseman en grande forme pour écarter la Russie (67-54). L'intérieur belge a été tout simplement irrésistible avec 29 points (à près de 60% de réussite), 9 rebonds et deux passes décisives. Menées après dix minutes, les filles de Philip Mestdagh ont augmenté l’intensité et ont infligé à 9-0 à leur adversaire pour prendre les commandes. Elles ont viré en tête à la pause (40-32) avant de maîtriser la deuxième mi-temps. Cette victoire est primordiale dans ce groupe D particulièrement relevé qui compte aussi la Serbie, pays organisateur, et la Biélorussie.