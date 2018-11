Les Belgian Cats à l'Euro 2019 : "Notre groupe est ambitieux, mais pas arrogant"

Les Belgian Cats se sont qualifiées pour la phase finale du championnat d'Europe de basket féminin l'année prochaine en Serbie et en Lettonie, grâce à un succès sur la Tchéquie 66-62 mercredi soir à Courtrai.

La Belgique termine deuxième de son groupe G et parmi les six meilleures deuxièmes qualifiées. Les Belgian Cats, 3e de l'Euro 2017 et 4e de la Coupe du monde 2018, rejoignent la phase finale du championnat d'Europe pour la 2e fois de suite.

"La qualification était naturellement notre objectif avant ce match. Finir premier ou deuxième du groupe, ce n’est pas très important je crois. Nous sommes ambitieux, mais pas arrogants. Les joueuses sont un peu déçues, mais j’ai rappelé que la victoire était le point le plus important. Cette année est incroyable pour nous ! C’est comparable aux Diables rouges : quand tu es au top, tout le monde espère que tu vas gagner avec 20 ou 25 points d’avance. Nous irons à l'Euro pour finir dans les six premiers, afin de nous qualifier pour les JO. Je crois qu'on peut faire beaucoup plus toutefois", a analysé Philip Mestdagh, entraineur de la formation belge, à notre micro.