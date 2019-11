Les Belgian Cats à domicile pour le tournoi de qualifications aux JO

La FIBA (la Fédération internationale de basket) a annoncé vendredi que la Belgique était l'hôte de l'un des quatre tournois de qualification olympique de basket féminin en vue des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Le Versluys Dôme d'Ostende verra donc les Belgian Cats tenter de décrocher leur ticket pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Le tournoi est prévu du 6 au 9 février 2020 dans la ville côtière. Une qualification pour les Jeux serait une première pour le basket belge féminin.

Les Belgian Cats ont obtenu leur billet pour un tournoi de qualification olympique (TQO) grâce à leur 5e place acquise à l'Euro l'été dernier en Lettonie et en Serbie. Trois des quatre pays qui disputeront ce TQO se qualifieront pour les Jeux l'an prochain.

Outre la Belgique, la France (Bourges), la Chine (Foshan) et la Serbie (Belgrade) ont également été choisies par la FIBA pour les tournois féminins. A noter que la candidature de la Chine est sous réserve de la qualification chinoise à l'issue d'un tournoi de pré-qualification olympique actuellement joué en Nouvelle-Zélande.

Chez les messieurs, le Canada (Victoria), la Croatie (Split), la Lituanie (Kaunas) et la Serie (Belgrade) ont été désignés pour les tournois prévus du 23 au 28 juin.

Chez les dames, les quatre tournois regrouperont chaque fois quatre nations, y compris le Japon et les Etats-Unis, déjà qualifiés pour les JO. Le tirage au sort des groupes se déroulera le 27 novembre au siège de la FIBA.

A noter que les tournois masculins regrouperont six nations et non quatre comme chez les dames.