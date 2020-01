Le Spirou surpris à Louvain alors qu'Ostende reprend la tête du championnat

Spirou Charleroi s'est incliné en déplacement à Louvain vendredi soir (88-79) pour le compte de la 4e journée du 2e tour en Euromillions Basket League. De son côté, Ostende est allé s'imposer en déplacement à Limburg United (69-92) et reprend la première place du classement.

C'est un coup d'arrêt pour les Carolos qui restaient sur trois victoires consécutives en championnat et qui voient leurs adversaires du jour les dépasser au classement.

Pourtant, le Spirou débutait parfaitement la rencontre en menant rapidement 0-9 mais la réveil des Louvanistes faisait mal (21-18 et 50-35).

Au retour des vestiaires, les visiteurs remontaient sur le parquet avec des meilleures intentions et une défense plus dure. Une tactique payante puisque les joueurs de Sam Rotsaert, le coach carolo, revenaient à quatre unités (58-54). Mais c'était sans compter sur Hugh Robertson, l'ailier américain de Louvain, qui était inarrêtable (29 points) et qui permettait aux locaux d'empocher une victoire logique (88-79).

Dans l'autre rencontre de la soirée, Ostende s'est adjugé le choc du haut de classement en allant s'imposer à Limburg United (69-92). Une rencontre qui a tourné dans le dernier quart-temps, remporté 9-27, par les Ostendais. Les deux équipes avaient jusque là fait jeu égal (21-27, 42-49 et 60-65 à la fin du troisième quart-temps).

Au classement, Ostende reprend donc la tête avec un bilan de 9 victoires pour 3 défaites et est suivi par Limburg United (8 victoires et 4 défaites). Grâce à sa victoire, Louvain remonte donc à la 5e place (6 victoires pour 6 défaites) alors que le Spirou se retrouve provisoirement 6e (5 victoires pour 7 défaites).