Le Spirou se sépare de Niksa Bavcevic

Niksa Bavcevic n'est plus l'entraîneur du Spirou de Charleroi. Le technicien croate est déjà le deuxième coach limogé par les Carolos cette saison après Brian Lynch.



"La direction du Spirou Basket a pris la décision ce jour de stopper sa collaboration avec Niksa Bavcevic", peut-on lire sur le site internet du club carolo.



Arrivé avec la mission d'amener davantage de rigueur et de travail, Bavcevic a "amélioré le professionnalisme" et "a mis rapidement en exergue une série de dysfonctionnements dans l’organisation sportive" au sein du club.



Mais "la greffe est loin d’avoir pris avec le groupe sur le plan relationnel et la constance des résultats n’est toujours pas au rendez-vous", explique le communiqué du Spirou.



Ses assistants, Kristof Michiels et Pascal Angillis prendront l'équipe en main.