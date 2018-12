Le Spirou domine Mons et se hisse dans le dernier carré de la Coupe

Après sa victoire (85-67) à l'aller vendredi soir, le Spirou Charleroi s'est également imposé (54-75) ce samedi soir à Mons Hainaut dans le cadre du match retour des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Dominateurs, les Carolos n'ont jamais tremblé et se qualifient logiquement pour les demi-finales.

Dans le dernier carré, le Spirou jouera (en aller-retour) contre le vainqueur du duel entre Ostende, tenant du trophée, et Alost.

Deux autres quarts de finale retour auront lieu dimanche. Le Brussels et Ostende recevront dimanche respectivement Limburg United et Alost. A l'aller, Ostende, vainqueur des six dernières éditions, l'avait emporté (80-83) à Alost et le Brussels s'était imposé (80-93) dans les installations de Limburg United.

Le dernier quart retour aura lieu jeudi à Anvers, où les Giants recevront Louvain. Le match aller avait été gagné par Louvain (79-69).