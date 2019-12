Le Spirou de Charleroi s'impose après prolongation à Ostende

Le Spirou de Charleroi est allé s'imposer 93-99 après prolongation (26-22, 12-17, 20-20, 27-26, 8-14), sur le parquet d'Ostende samedi soir pour le compte de la première journée du deuxième tour en Euromillions Basket League. Gros exploit du Spirou qui enregistre sa troisième victoire de la saison, et qui pointe à présent à la 9e place avec un bilan de 3 victoires pour 6 défaites. De son côté, Ostende s'est incliné pour la deuxième fois de l'année, mais reste premier au classement avec un bilan de 7 victoires pour 2 défaites. Une rencontre qui a été serrée de bout en bout, les deux équipes se rendant coup pour coup (26-22 et 38-39 à la pause).

Charleroi prenait ensuite les commandes de la rencontre, avant que Dusan Djordjevic, avec un tir à trois points en plus de la faute, n'envoie tout le monde en prolongation, après qu'Alex Libert ait raté ses deux derniers lancers-francs (85-85). Durant l'overtime, les Carolos ont fini par s'imposer grâce à Khalid Boukichou, impérial durant ces cinq minutes complémentaires. L'ancien pivot ostendais termine d'ailleurs meilleur marqueur avec 25 unités, en plus de 12 rebonds. Anthony Beane en ajoute 17 et Axel Hervelle 16. Côté ostendais, Jean-Marc Mwema termine le match avec 23 points et Braian Angola en ajoute 19.