Le Spirou battu à Ostende mais qualifié pour les demi-finales de Coupe de Belgique

Malgré sa défaite à Ostende (82-80) dimanche après-midi, Spirou Charleroi s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de basket (messieurs) grâce à sa victoire de quatre points au match aller vendredi.

Le plateau des demi-finales de la Coupe de Belgique est ainsi connu avec un duel entre Anvers et Limburg United d'un côté, Alost - Charleroi de l'autre.

Malgré sa défaite au match retour à Ostende (82-80), Spirou Charleroi a obtenu son ticket pour le dernier carré à la toute dernière seconde d'une rencontre complètement folle. Fort de son avance de quatre unités obtenue au match aller, Charleroi prenait le match dans le bon sens en première mi-temps (21-21 et 44-43 à la pause). A l'image du Carolo Anthony Beane (33 points) et de l'Ostendais Braian Angola (27 points), les deux équipes se rendaient coup pour coup et tout restait à faire au moment d'entamer les cinq dernières minutes (75-71) de la rencontre. Encore qualifié à 3 secondes du terme (82-77), Ostende laissait finalement Anthony Beane seul et l'ailier américain punissait les Côtiers d'un tir à trois points à la dernière seconde.

Les demi-finales auront aussi en aller et retour. La finale est prévue le 8 mars à Forest National.