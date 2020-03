Le programme des Belgian Cats avant les JO désormais connu

Si les Jeux Olympiques, mis à mal par la pandémie de coronavirus, devaient se maintenir cet été à Tokyo, l'équipe nationale féminine de basket a déjà établi son programme en vue du rendez-vous japonais. Les Belgian Cats s'envoleront le 14 juillet pour l'Empire du soleil levant.

Le tirage au sort du tournoi olympique, qui devait se dérouler vendredi dernier, a été reporté sine die par la fédération internationale. "C'est dommage mais nous continuons à nous préparer avec beaucoup d'enthousiasme et de concentration pour cette échéance majeure qu'est Tokyo 2020", a déclaré dans un communiqué Koen Umans, manager général des Belgian Cats. "Notre ambition reste intacte, nous visons au minimum la qualification pour les quarts de finale. Après nous pouvons créer la surprise. Notre préoccupation première concerne cependant nos concitoyens en espérant que tout le monde puisse rester en bonne santé."

Les Cats entameront leur préparation le 8 juin à Louvain-la-Neuve pour les traditionnels tests physiques et médicaux. Au regard des obligations en WNBA d'Emma Meesseman et Julie Allemand, le groupe belge comportera "plus ou moins 18 joueuses".

Afin de préparer au mieux les Jeux, les premiers pour une équipe féminine belge de basket, les Cats défieront la Chine à deux reprises, les 26 et 28 juin respectivement à Mons et à Liège. Ensuite, des rencontres face à l'Espagne et Porto-Rico sont prévues dans le cadre d'un tournoi international à Tenerife (4-5 juillet) avant un nouveau tournoi, cette fois au Lange Munte de Courtrai, contre la Serbie, Porto-Rico et le Nigeria (9, 10, 12 juillet).

Report ou pas, les troupes de Philip Mestdagh vont se préparer aux JO. "Les joueuses s'entrainent individuellement pour l'instant et restent dans l'attente du moment où l'on pourra reprendre des entrainements collectifs. Tout est réglé dans les moindres détails pour rester parfaitement préparés pour ces JO", a déclaré le sélectionneur national.

Avant leur départ au Japon, les Cats pourront rencontrer leurs fans à Ypres le 11 juillet à l'occasion d'un fanday. Les Belges séjourneront ensuite du 14 au 24 juillet à Mito avant leur transfert vers le village olympique.

A noter que l'Américaine Celeste Trahan-Davis pourrait prétendre à une place dans la sélection, qui sera rendue publique le 30 avril. "Grâce à la collaboration entre le COIB, le club de Castors Braine et la fédération, le dossier de naturalisation a connu un sérieux coup d'accélérateur sans pour autant vouloir ou pouvoir préjuger de son résultat final", a ponctué le communiqué.