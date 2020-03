"Le classement final reflète la qualité des équipes", estime Mons-Hainaut

Ce Samedi, la Pro League de Basket belge a décidé de mettre fin au championnat national et de proclamer Ostende champion de Belgique à cause de l'épidémie de coronavirus. Deuxième du classement avec une victoire de moins que les Côtiers, Mons-Hainaut a qualifié de "logique" cette décision par l’intermédiaire de son manager Thierry Wilquin. "Ce n’était pas une décision facile à prendre mais on l’a prise au bon moment et avec la sérénité indispensable qu’il faut dans ce genre de situation. Cela s’est fait en présence des dirigeants des dix clubs mais aussi d’experts comme un médecin et un homme de loi. Finalement, cette décision finale est celle de la sagesse et du bon sens", a-t-il expliqué sur les ondes de Vivacité ce samedi.

Thierry Wilquin assure en outre qu’il n’y a aucun regret dans le chef de son équipe. "Il y a peut-être un peu de déception car on veut toujours aller jusqu’au bout en tant que sportif mais d’un autre côté ce classement qui a été figé après ¾ des matches reflète les efforts et la qualité des équipes. On finit deuxièmes, vice-champions, une place que l’on mérite et qu’on n’a pas volée malgré ces circonstances exceptionnelles."

Les clubs seront désormais amenés à gérer les conséquences de cette décision. On pense notamment aux salaires de joueurs et du staff ainsi qu’aux abonnements des supporters. "Il faut prendre les problèmes au fur et à mesure. Il faut d’abord digérer cette décision. Je pense que les joueurs et le staff comprendront que c’est un cas de force majeure. Pour ce qui est des supporters, la priorité c’est de penser à la santé de tous et notamment la leur", a conclu Wilquin.