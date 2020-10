Le championnat de basket recommencera bien le week-end des 6, 7 et 8 novembre

Une réunion s'est tenue ce mercredi entre les responsables de l'Euromillions Basket League et les clubs. Il a été décidé de débuter le championnat comme prévu le week-end du 6, 7 et 8 novembre.

Face à la réalité de la crise sanitaire, les responsables de la Ligue ainsi que les clubs présents au sein de l'Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, ont tenu une réunion pour déterminer les modalités de la reprise du championnat.

Malgré la réticence de certains, le championnat débutera bien le week-end des 6, 7 et 8 novembre. Ceux-ci auront également la possibilité de reporter une partie de leurs rencontres à domicile prévue jusqu'à la fin du mois de décembre. Initialement, cette proposition n'était valable que pour les deux premières journées de championnat. "Nous maintenons la date du début du championnat mais nous offrons une plus grande flexibilité aux clubs", commente Wim Van de Keere, le manager général de la Pro Basketball Ligue. "Le but n'est pas de remettre toutes les rencontres et un certain nombre de matchs, en fonction du calendrier des équipes, sera fixé."

Deux matchs sont logiquement prévus le 6 novembre (Alost-Mons et Brussels-Anvers) et une rencontre le 7 novembre (Ostende-Charleroi). Ce sont donc les clubs visités qui décideront de jouer ou non. La formule du championnat, elle, reste inchangée avec un premier tour où les dix équipes sont réparties en deux poules de cinq avant d'être réunies pour la deuxième phase avant les playoffs. Pour rappel, Ostende a été sacré champion de Belgique pour la 9e fois de suite l'année dernière au cours d'une saison écourtée à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19.