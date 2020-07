Le Brussels jouera quatre matchs au Palais 12 tous les ans

Le Brussels jouera tous les ans quatre matches au Palais 12, a annoncé jeudi soir Benoit Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles, lors de la conférence de presse du club de basket au Kinépolis.

Depuis quelques années, le Brussels a pris l’habitude de jouer plusieurs matches au Palais 12 en lieu et place de sa salle habituelle à Neder-over-Heembeek. Il s’agit notamment de " l’Eloya Christmas Game" la saison dernière ou encore du "Wilink Game". Fort de cette expérience, Benoit Hellings a annoncé jeudi soir la mise en place d’une nouvelle convention avec le club qui permettra de multiplier ces rencontres au Palais 12 dès la saison prochaine. "

"Nous avons signé une convention qui va permettre au Brussels de jouer, chaque année, quatre matches au Palais 12", explique Benoit Hellings. "La Ville de Bruxelles prend en charge les frais de ces rencontres car c’est grâce à ces ambiances folles qu’on va pouvoir créer une dynamique sportive autour du Brussels".

L’échevin bruxellois a également annoncé une amélioration au niveau de la salle et de ses aménagements. "Les installations de Neder-over-Heembeek ne sont pas bonnes et il faut les améliorer. Une tente sera installée à l’arrière de la salle, elle est offerte au club par la Ville de Bruxelles, ce qui permettra d’accueillir tout le monde dans de meilleures conditions. Sur le long terme, nous continuons de travailler sur l’agrandissement et l’amélioration de la salle".

Pour rappel, la saison dernière en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, a été écourtée à cause de la pandémie et Ostende a été sacré champion de Belgique.