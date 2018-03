Le Brussels impose sa loi sur le parquet d'Alost

Le Brussels s'est imposé 85-89 en déplacement à Alost samedi soir en match avancé de la 27e journée du championnat de Belgique de basket. Un succès qui permet aux Bruxellois de gagner une place au classement.



Dès les premiers instants, les échanges étaient équilibrés même si les Alostois prenaient un léger avantage après les dix premières minutes: 25-21. Dans le deuxième quart-temps, le Brussels faisait parler sa défense pour inverser la tendance.



Les joueurs de Laurent Monier limitaient leurs hôtes à 12 points et, en attaque, le duo Loubry-Simmons se régalait pour fixer le score à 37-44 au repos.



Au retour des vestiaires, les Bruxellois poursuivaient sur leur lancée et faisaient des dégâts dans la raquette. Jérémy Simmons (24 points) et Brandon Peterson (17 points) prenaient le dessus sur la défense adverse pour faire 56-72 avant le dernier quart-temps.



Portés par leur public, les Okapis affichaient un sursaut d'orgueil et creusaient petit à petit leur retard. Finalement, la marche était trop haute pour Alost qui s'incline 85-89.



Avec ce succès, le Brussels s'empare provisoirement de la septième place. Dimanche à 15h15, Ostende et Mons s'affrontent en finale de la Coupe de Belgique à Forest National.