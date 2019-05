Laure Resimont joueuse belge de l'année, les Anversois trustent les prix

Le pivot d'Anvers Ismael Bako, 23 ans, et l'ailière de Wavre Sainte-Catherine Laure Resimont, 21 ans, ont été élus joueur et joueuse belges de l'année, lors des EuroMillions Basketball Awards, mercredi soir à Lint.

Bako, qui a été l'un des pions essentiels des Giants cette saison, tant en championnat (avec une première place en fin de saison régulière) qu'en Ligue des champions (3e du Final Four). L'international belge du haut de ses 2m08 a tourné à 10,8 points, 4,9 rebonds et 0,9 assist, en 20 minutes de jeu, en moyenne en EuroMillions League. Il a devancé Alex Libert (Charleroi) et Hans Vanwijn (Anvers) et succède au palmarès à Jean Salumu.

Bako termine 2e au classement du MVP remporté par son équipier américain Paris Lee. Amin Stevens (Brussels) termine 3e.

Resimont, 1m85, elle aussi internationale belge, décroche le trophée pour la 2e année consécutive. Elle a été préférée à Antonia Delaere (Castors Braine) et Jolien Goyvaerts (Deerlijk). Resimont remporte aussi le titre de MVP devant les Brainoises Celeste Trahan-Davis et Mariona Ortiz.