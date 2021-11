La ligue belge de basket remet ses matchs, elle ne peut pas se permettre de jouer sans public

La Pro League de basket, la ligue belge de basket, a décidé de remettre les rencontres prévues en championnat en BNXT League lors du week-end du 3 au 5 décembre, suite aux mesures édictées par le gouvernement vendredi.

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Codeco de vendredi a pris notamment comme mesures d'interdire, à partir de lundi, la présence du public pour les activités sportives en intérieur, tant pour le sport professionnel que pour le sport amateur.

Les rencontres de la BNXT League sont ainsi remises à une date ultérieure ainsi que les rencontres des quarts de finale de la Coupe de Belgique prévues les 10, 11 et 12 décembre qui sont remises elles aux 21, 22 et 23 janvier. Les demi-finales prévues à ces dates seront jouées plus tard.