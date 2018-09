La demi-finale historique des Belgian Cats contre les USA (LIVE vidéo dès 18h20)

La Belgique s'est offert le droit de défier les Etats-Unis en demi-finales de la Coupe du monde de basket féminin samedi (18h30) à Tenerife. Les Belgian Cats, médaillées de bronze à l'Euro l'an dernier, continuent de surprendre.

La victoire de 9 points sur l'Espagne (72-63) lors de la 3e journée de la phase de poule avait déjà offert aux Belges la première place de leur groupe et une qualification pour les quarts de finale. La France n'a pas résisté non plus aux assauts des Belgian Cats, asphyxiée par le rythme belge (86-65).

C'est à présent les Etats-Unis qui se dressent sur le chemin de la Belgique. Ce ne sera pas une première. En 1987, lors de la Jones Cup, les Belges avaient défié les Américaines s'inclinant 64 à 61 lors d'un tournoi intercontinental.

Chez les jeunes, Américaines et Belges se sont affrontées deux fois. En 2007, lors du Mondial U21 à Moscou (défaite 104-53) et en 2012 au Mondial U17 à Toulouse (défaite 80-50).

Les Etats-Unis, invaincus depuis 2006 en compétition officielle, ont remporté 9 fois le titre mondial. Championnes olympiques aussi depuis 1996, les Américaines, coachées par Dawn Staley, triple championne olympique comme joueuse, sont grandissimes favorites d'autant qu'elles ont rameuté leurs meilleures joueuses à l'exception de Maya Moore (repos) et Angel McCoughtry (blessée).

Diana Taurasi, 36 ans, quatre fois championne olympique et double championne du monde, Britney Griner (2m03), Breanna Stewart, 24 ans, MVP de la WNBA, sacrée avec Seattle Storm au début du mois comme Sue Bird, 37 ans, quatre fois championne olympique et triple championne du monde, Elena Delle Donne, A'ja Wilson, 22 ans, meilleur rookie de la WNBA, ou Kesley Plum numéro 1 de la draft, elles sont toutes là, alliant un mix explosif entre jeunesse et expérience.

Même si les Etats-Unis n'ont pas encore réellement convaincu dans cette Coupe du monde, elles visent un 10e titre mondial (en 18 éditions), le 3e d'affilée (seule l'Union Soviétique a réussi une meilleure série avec cinq titres entre 1959 et 1975).

Le hic du gigantesque palmarès américain remonte à 2006 au Brésil lorsque la Dream Team est tombée de son piédestal, battue par la Russie en demi-finale. Les Russes laissant échapper le titre mondial ensuite face à l'Australie en finale.