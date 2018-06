La Belgique s'incline devant les Pays-Bas en préparation

L'équipe nationale masculine de basket s'est inclinée 60-66 (mi-temps: 27-35) devant les Pays-Bas, vendredi à Pepinster, dans une rencontre de préparation avant ses deux derniers matches du premier tour des qualifications pour le Mondial 2019.

Les Belgian Lions ont donc perdu ce 73e derby des plats pays. Eddy Casteels, coach national, était privé de Retin Obasohan (poignet), Maxime De Zeeuw (genou), Thomas Akyazili (dos) ou encore de Jean-Marc Mwema (pied). Incertains, Quentin Serron, Elias Lasisi et Hans Vanwijn n'ont pas joué.

La différence entre les deux équipes s'est opérée à trois points et sur la ligne des lancers francs, où les Belges ont été maladroits avec respectivement 26% et 41% de réussite. Meilleur marqueur belge, Sam Van Rossom a compilé 20 points, 5 interceptions, 5 rebonds et 2 assists.

Quatrième et dernière du groupe E des qualifications pour le Mondial 2019, la Belgique affrontera la Russie le vendredi 29 juin et la Bosnie le lundi 2 juillet, à chaque fois à la Lotto Arena d'Anvers. Les hommes d'Eddy Casteels sont obligés d'aligner deux succès (avec un écart minimum de 8 pts face aux Russes et de 3 contres les Bosniens) pour avoir encore une chance de participer au deuxième tour sur la route du Mondial 2019 en Chine.

Les trois premiers de la poule sont en effet qualifiés pour le deuxième tour, qui débute en septembre 2018. A ce stade, les 24 équipes engagées seront divisées en quatre groupes de six, dont les trois premiers iront à la Coupe du monde en Chine, du 31 août au 15 septembre 2019.