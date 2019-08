La Belgique battue pour le bronze à l'Euro U20, Billie Massey dans le cinq du tournoi

La Belgique a terminé quatrième du championnat d'Europe de basket féminin pour les moins de 20 ans, après avoir été battue par la France 50-34 (mi-temps: 19-17) dans le match pour la médaille de bronze dimanche à à Klatovy en République Tchèque.

Lore Devos a inscrit dix points et Billie Massey a pris 16 rebonds (4 points). MVP de l'Euro U18 en 2017 où la Belgique était devenue championne d'Europe, Billie Massey a été élue dans le cinq majeur du tournoi comme elle le fut à Bangkok en Thaïlande le mois dernier où les Belges avaient pris aussi une 4e place au championnat du monde U19.

La Belgique manque de peu d'ajouter une sixième médaille à son histoire, ce qui aurait été la première en U20. En U18, la Belgique a été championne d'Europe en 2017 à Sopron et en 2011 à Oradea avec Emma Meesseman et cie. Elle fut aussi vice-championne d'Europe chez les U16 en 2011 à Cagliari avec Julie Allemand et Hind Ben Abdelkader et en 2009 à Naples avec la génération Meesseman. En 1995, les cadettes avec Ann Wauters étaient montées sur la 3e marche du podium en Pologne.

Dimanche en Tchéquie, c'est l'Italie qui a été sacrée championne d'Europe en battant la Russie sur le fil (70 à 67). L'Italienne Sara Madera a été désignée MVP, meilleure joueuse du tournoi. Les Russes avaient battu la Belgique en demi-finales (51-50) samedi.