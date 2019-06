La Belgian Cat Kyara Linskens tente sa chance en Russie, à Enisey Krasnoyarsk

Kyara Linskens évoluera la saison prochaine en Russie, a annoncé son nouveau club d'Enisey Krasnoyarsk. L'intérieure des Belgian Cats, 22 ans, 1m93, a été vice-championne de Pologne avec Gorzow cette saison.

En stage actuellement avec l'équipe nationale au Japon, Kyara Linskens sera la saison prochaine dans le championnat russe pour le compte d'Enisey Krasnoyarsk, 6e sur dix cette saison.

Il s'agira de la troisième expérience de la jeune intérieure ostendaise qui a quitté Namur en 2017 (après avoir joué deux saisons à Castors Braine et auparavant à Wavre Ste-Catherine).

Kyara Linskens a en effet d'abord joué en République Tchèque, à Nymburk (2017-2018) puis en Pologne, à Gorzow où elle a affiché une moyenne de 10,3 points et 6,7 rebonds par match en championnat, et 10,4 pts et 6,4 rebonds en EuroCoupe FIBA. Gorzow a perdu la finale du championnat de Pologne face à Polkowice (3-0).

Kyara Linskens a décroché avec les Belgian Cats la médaille de bronze de l'Euro à Prague en 2017, puis la 4e place à la Coupe du monde à Tenerife en septembre dernier.

Enisey Krasnoyarsk avait déjà accueilli une autre joueuse belge, Noémie Mayombo, la meneuse liégeoise, en 2015-2016.