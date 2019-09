L'Espagne championne du monde de basket pour la deuxième fois de son histoire

L'Espagne a conquis son deuxième titre de championne du monde en battant l'Argentine en finale 95 à 75 (mi-temps: 43-31) de la Coupe du monde de basket dimanche à Pékin, en Chine.

Les Espagnols, invaincus, ont infligé aux surprenants argentins leur première défaite du tournoi pour leur deuxième finale à cet échelon. Titrée en 2006 avec déjà Marc Gasol toujours présent dans l'effectif (et notamment Jorge Garbajosa, le président de la fédération espagnole), l'Espagne enrichit son exceptionnel palmarès avec une nouvelle médaille d'or internationale après trois titres de championne d'Europe (2015, 2011 et 2009). L'équipe coachée par l'Italien Sergio Scariolo a conquis aussi la médaille de bronze des JO de Rio en 2006 et fut vice-championne olympique à Londres en 2012 et à Pékin en 2008. C'était la 14e finale de l'Espagne (trois aux Jeux Olympiques, deux en Coupe du monde et neuf à l'Euro).

C'est aussi le quatrième pays, après la Yougoslavie, l'Union Soviétique et la Brésil, à décrocher au moins deux titres mondiaux.

Ils sont cinq côté espagnol avoir inscrit le double chiffre: Marc Gasol (14 pts, 7 rebonds, 7 assists), Ricky Rubio (20 points, 7 rebonds), Rudy Fernandez (11 points, 10 rebonds), Juancho Hernangomez (11 points) et Sergio Llull (15 points) soulignant le collectif ibérique.

La France a pris la médaille de bronze en battant l'Australie - éliminée après deux prolongations contre l'Espagne en demi-finales - dans le match pour la troisième place (67-59) un peu plus tôt dans la journée.

Cette Coupe du monde a vu la chute des Américains. Les Etats-Unis, privés de quelques cadors de la NBA, ont été éliminés en quarts de finale par la France subissant leur première défaite en compétition officielle (Coupe du monde et Jeux Olympiques compris) depuis 2006 et le Mondial au Japon à Saitama, et leur revers face à la Grèce en demi-finales.

Battus ensuite par la Serbie en match de classement, les Américains terminent à la 7e place. Ils sont hors du podium de la Coupe du monde pour la première fois 2002 lors de l'édition organisée paradoxalement chez elle à Indianapolis où l'Argentine avait perdu en finale contre la Yougoslavie, après prolongation.

La Serbie a pris la 5e place au détriment de la République Tchèque, 6e, invitée surprise aussi des quarts de finale. La Pologne complète le top 8.