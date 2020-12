L'année folle des Belgian Cats... en route vers une médaille à Tokyo ?

Bien sûr, 2020 fut l’année Covid. Un sale virus qui a réduit la concurrence. Annulation des JO et d’Euro, notamment, oblige. La bestiole a essoré les calendriers. Pas de Nafi Thiam , de Nina Derwael , de Diables Rouges, de Red Lions, de Kevin De Bruyne ou de Shane McLeod dans les guibolles pour ce referendum de la presse nationale. " La pandémie nous a aidés " concède Cornia : " Il y avait moins de fenêtres de concurrence dans les autres sports… " Mais la force des grand(e)s est précisément d’exploiter les moments-clés. L’an passé, Emma Meesseman avait terminé sur les talons de Nina Derwael. Les Cats et leur coach Philippe Mestdagh avaient laissé la préséance aux Red Lions du hockey et leur mentor néo-zélandais.

" Il faut savourer ce moment historique " s’enthousiasme Pierre Cornia , l’assistant-coach historique de Mestdagh en équipe nationale. " Une chose est de parvenir au sommet, plus difficile est de s’y maintenir… et là, ça fait cinq ans qu’on y est ! N’oubliez pas qu’on parle ici d’un sport comme le basket… et de sa version féminine : cette reconnaissance de la presse belge entière nous touche fort, c’est une récompense pour tous nos efforts. On a longtemps performé dans l’anonymat, ici c’est le signe que la curiosité de l’amateur de sport en Belgique s’élargit. "

Tous derrière… et les Belgian Cats devant : les chattes ont tout bouffé. Les deux premières places à la Sportive 2020 pour Emma Meesseman et Julie Allemand . Le titre d’Equipe 2020 devant les Red Flames, d’autres femmes capiteuses. Le trophée de Coach de l’année pour Philippe Mestdagh , tout surpris de placer un hands décisif, mais tout à fait licite, devant deux cadors du ballon de foot, Philippe Clément et Roberto Martinez s’il-vous-plaît ! Du jamais vu pour le ballon orange version dames.

2020-21: le basket féminin... vers une médaille à Tokyo ? - © DIRK WAEM - BELGA

" Ceci est plus qu’un one-shoot ou un momentum car, hormis Ann Wauters, notre équipe est jeune et équilibrée… et l’avenir s’offre à elle " poursuit Cornia. " C’est toujours difficile de tracer des plans sur la comète, mais avec ce groupe, les 5 prochaines années sont garanties. On est 3e au ranking européen et 6e au classement mondial : qui aurait pu dire cela il y a 10 ans ? Nos résultats sont le mix parfait d’un plan structuré et d’une génération exceptionnelle. Mais tout n’est pas tombé du ciel. Il fut un temps où personne ne voulait venir en Equipe Nationale, aujourd’hui on se dispute les places. Le souci en Belgique, c’est qu’il faut souvent prouver d’abord… avant d’être aidé ensuite : ce devrait être le contraire… "

C’est tout le souci habituel de la structure du sport belge, dont l’émiettement permet parfois, paradoxalement, de se sublimer… Même si les Cats incarnent l’exemple parfait d’une génération programmée.

" On a la chance d’avoir deux joueuses d’exception aux deux postes-clés qui font l’ossature d’une équipe : le poste 1 avec Julie Allemand et le poste 5 avec Emma Meesseman. Emma, c’est un talent de niveau mondial adjoint à la simplicité : elle a sur les Cats l’impact d’un LeBron James aux Los Angeles Lakers. Et tout ça, avec une modestie hors-normes : elle pourrait jouer la vedette, mais elle fait tous les entraînements qu’on lui demande. Même si elle atterrit à Brussels-National à 7 h du matin, elle sera à la séance de 15 h comme toutes les autres. Julie, elle, c’est le travail et l’intelligence dans les choix : elle soigne son physique et a bâti sa carrière par paliers, avec lucidité. Kim Mestdagh est une shooteuse que toute l’Europe nous envie… et les autres filles complètent un groupe qui génère sa propre alchimie. Cette équipe dégage une fraîcheur de jeu et une mentalité tournée vers l’ambition qui font sa cohésion. Vu notre pénurie de grands gabarits en taille et en puissance, on a développé notre propre jeu fluide qui séduit partout : c’est complètement atypique. Et surtout : on est une vraie famille ! "