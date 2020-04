Kobe Bryant intronisé au le Hall of Fame de la NBA

Un peu plus de deux mois après son décès brutal, Kobe Bryant a été intégré le prestigieux "Hall of Fame" de la NBA.



La légende des Lakers, aux cinq bagues de champions et aux deux titres olympiques, fait partie de la "promotion 2020". Il est notamment accompagné par Tim Duncan et Kevin Garnett. Il rejoint tous les grands noms de l'histoire de la "grande ligue".



A noter que le Black Mamba (au même titre que Duncan et Garnett) faisait partie d'une liste de 50 joueurs éligibles publiée en décembre, avant son décès. Il était déjà pressenti pour intégrer le "Hall of fame", après sa mort accidentelle il ne pouvait plus en être autrement.