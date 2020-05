Kim Mestdagh va continuer à porter le maillot des Flammes Carolo Basket Ardennes

La basketteuse internationale belge Kim Mestdagh a décidé de prolonger son aventure au sein du club français des Flammes Carolo Basket Ardennes, basé à Charleville-Mézières, a annoncé la société de management Atticus Sports Management.

L'ailière internationale belge, 30 ans, va donc disputer sa deuxième saison de rang chez les Flammes, où elle a déjà joué entre 2015 et 2017.

Cette saison, elle a compilé 9,69 points (à 51% de réussite à 2 pts), 2,7 rebonds et 2,6 assists en 13 rencontres. Son club a terminé la saison à la quatrième place ex æquo, se qualifiant pour l'Eurocoupe. Les playoffs de la Ligue féminine de basket (LFB) française ont été annulés à cause de la pandémie de Covid-19.

L'Yproise a passé quatre saisons à Colorado State University (2008-2012). Après un passage en Espagne, à Zamora, puis deux saisons à Castors Braine, avec une finale d'Eurocoupe en 2015, Kim Mestdagh a joué deux ans pour Charleville-Mézières. Elle a ensuite évolué trois mois en Turquie, à Yakin Dogü, avant de terminer la saison 2017-2018 à Salamanque, en Espagne. La shooteuse des Belgian Cats a repris la direction de la Turquie, évoluant sous les couleurs de Cukurova Mersin, avant de regagner les Ardennes françaises.



Belga