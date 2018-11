Julie Vanloo : "On ne va pas se cacher, on veut aller aux Jeux Olympiques"

Les Belgian Cats se sont qualifiées pour la phase finale de l'Euro 2019 ce mercredi soir en battant la République tchèque. Un succès qui confirme l'évolution de cette équipe qui a décroché la médaille de bronze à l'Euro 2017 et signé une superbe 4ème place au championnat du monde en septembre dernier.

"L'objectif ce soir, c'était de gagner. Le plus important, c'était de se qualifier pour le championnat d'Europe. Avec tous les points qu'on a pris, je pense qu'on est un bon deuxième (les 6 meilleurs 2èmes étaient qualifiés, ndlr). On a fait de super bons matches, surtout à domicile où on est très fortes. On continue notre rêve. Il y avait une très belle atmosphère. Depuis le championnat du monde, on voit qu'on est devenues plus importantes aux yeux du public. L'année 2018 a été excellente. En plus on la finit bien avec une victoire à domicile, savoure au micro de la RTBF Julie Vanloo qui conserve de grandes ambitions avec cette équipe. On ne va pas se cacher, on veut aller aux Jeux Olympiques. C'est notre rêve et on veut le réaliser."

Même son de cloche du côté d'Antonia Delaere : "C'est un peu un sentiment mitigé parce que je pense qu'on pouvait viser la première place. On est deuxièmes mais on est qualifiées. C'est le plus important. Ce groupe a encore de grands rêves. Quand l'adversaire joue physique, on a des difficultés. Par contre, quand on peut jouer notre jeu rapide, on prend rapidement les commandes. Ce soir, il y a eu des moments où on a joué trop lentement. Il y a avait une super ambiance, c'est génial de jouer devant les supporters, c'est toujours galvanisant. Maintenant, on va aller à l'Euro pour accrocher ce Top 6 et espérer se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est le but ultime."