Julie Allemand, très déçue: "Prendre ce 3 points, c'est une erreur inadmissible, c'est trop dur"

La Belgique va devoir se remobiliser très vite après la défaite en quarts de finale de l'Euro de basket féminin jeudi, après prolongation, face à la France. Les Belgian Cats joueront pour une place dans l'un des tournois pré-olympiques samedi contre la Hongrie. Julie Allemand était très déçue, mais retenait aussi l'intensité retrouvée dans le jeu belge.

"Si on enlève notre premier quart, où on n'est pas la Belgique, on est devant. On est mené de 15 points en début de match et à la limite, cela nous enlève toute pression. On a retrouvé notre jeu parce qu'on avait plus rien à perdre. On est revenu petit à petit en gagnant chaque quart-temps. On a vraiment eu le match en main. Quand il y a le temps mort, qu'il reste dix secondes et qu'on a trois points d'avance, dans ma tête on va gagner. Il faut juste une défense et ne pas prendre de trois points. Puis je vois Ayayi toute seule qui prend son shoot et à ce niveau-là, c'est une erreur inadmissible. C'est très dur. Je savais qu'en allant en prolongation, cela allait être très difficile. En plus l'arbitrage ne nous a pas avantagé. Ils sifflent deux fautes sur Gruda qui n'y sont pas. Et sur la 2e, Emma (Meesseman) sort pour cinq fautes, deuxième coup dur. Je pense que l'équipe était prête pour 40 minutes mais pas 45. Il faut directement rebondir, se remobiliser et se concentrer sur ce dernier match."

Après un jour sans match vendredi, la Belgique affronte en effet la Hongrie samedi. Julie Allemand espère que l'intensité retrouvée et les leçons tirées de l'Euro jusqu'ici aideront à aller chercher un succès indispensable pour poursuivre le rêve olympique de 2020.

"On a montré une présence en défense aujourd'hui malgré le 33 points de Gruda. On a vraiment joué dur et on peut quand même être fières de ça, mais si c'est difficile à dire parce que là il y a juste de la déception. C'est très dur, parce que si on enlève le premier quart, on méritait cette victoire. Il va falloir se refocaliser vite. Pour moi, samedi, ce sera une autre demi-finale, car c'est une place pour les Jeux Olympiques et les deux équipes vont vouloir aller la chercher. Il y a eu beaucoup d'intensité aujourd'hui, que l'on n'avait pas vu chez nous dans ce championnat, mais on grandit à chaque match et on doit prendre ça avec nous. Notre rêve n'est pas encore brisé. Il reste un match pour aller le chercher. Il faut rester ensemble et faire le dernier petit exploit"