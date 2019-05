Julie Allemand... toujours plus haut

Julie Allemand: "On a un nouvel objectif, c’est vraiment de participer aux Jeux Olympiques de... Incontournable à Lyon où elle vient de prolonger pour une saison supplémentaire, elle se projette déjà sur l’objectif de fin juin : l’Euro en Serbie avec les Belgian Cats. « On va vraiment être attendu, on ne sera plus la petite Belgique qui sort d’un peu nulle part. On a un nouvel objectif, c’est vraiment de participer aux Jeux Olympiques de l’été prochain et c’est pour cela que la Belgique va devoir être prête pour aller se battre au Championnat d’Europe et assurer au moins d’être dans le TOP 6. »