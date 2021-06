Julie Allemand : "Les Belgian Cats méritent une médaille pour leur beau parcours dans cet Euro"

La nuit des Belgian Cats a certainement été perturbée par l’épilogue tragique de la demi-finale face à la Serbie (défaite 74-73). Les images de la fin de match et du panier inscrit par Kim Mestdagh 1/10ème de seconde après le buzzer ont dû passer et repasser en boucle dans la tête des joueuses belges, forcément très déçues d’être passées à côté de la montre en or et d’une finale historique ce dimanche soir face à la France.

Forcément très déçues, les Belgian Cats ont toutefois déjà l’occasion de réagir ce dimanche dès 18h en disputant une ultime rencontre dans ce Championnat d’Europe, qui s’apparente bien plus qu’à une simple consolation. Une médaille pourrait en effet couronner l’Euro des Cats comme le confirme Julie Allemand, la meneuse de l’équipe belge : " Nous sommes évidemment très déçues du dénouement de cette demi-finale. Nous y avons crû jusqu’au bout mais cela s’est joué sur des détails. A une seconde près, nous aurions pu l’emporter et disputer la finale. Nous pouvons malgré tout être fières de notre prestation ainsi que du parcours réalisé. Il faudra maintenant terminer par une victoire ce dimanche face à la Biélorussie "

Les joueuses de notre équipe nationale ont donc déjà tourné la page, en se projetant sur ce dernier match contre les Bela Russes. Les cats pourraient à nouveau s’adjuger la troisième marche du podium, comme il y a 4 ans, en 2017, à Prague. Pour cela, la Belgique devra à nouveau sortir un gros match face à la Biélorussie qui a créé la surprise dans ce championnat d’Europe en se hissant également jusqu’en demi-finale où elle s’est inclinée avec les honneurs face à la France, la grande favorite du tournoi. " Nous n’avons pas le choix. Nous voulons repartir avec une médaille. Même si elle ne sera pas de la couleur qu’on souhaitait, cette médaille récompenserait notre beau parcours dans cet Euro. Il faudra toutefois à nouveau tout donner durant 40 minutes et prendre cet adversaire très au sérieux. On sait que ce match, comme tous les autres dans cet Euro, sera difficile. La fatigue risque de jouer un rôle mais on va se battre jusqu’au bout pour décrocher une place sur le podium ".

En rééditant leurs récentes prestations, les Belgian Cats pourraient ainsi ponctuer cet Euro en beauté avant de rentrer en Belgique, ce lundi, paré de bronze et entrevoir avec une certaine confiance la prochaine échéance qui les attend cet été. A savoir les jeux olympiques de Tokyo.