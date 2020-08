Julie Allemand, la Belge qui charme les USA, candidate au titre de meilleure jeune de la saison WNBA

Cette année, Julie Allemand découvre le monde de la WNBA au sein de l'équipe d'Indiana Fever. La Belge, arrivée sur la pointe des pieds dans le contexte de la bulle imposée par la ligue nord-américaine, a rapidement fait ses preuves.

ESPN, média de référence aux Etats-Unis en termes de sport, place la Belge parmi les candidates au titre de Rookie Of The Year, qui récompense la meilleure joueuse parmi celles qui disputent leur première saison dans la Ligue. "La meneuse sera dans les conversations pour le titre de Rookie Of The Year", est-il écrit sur le site.