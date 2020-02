Julie Allemand et son club de Lyon qualifiés pour la finale de la Coupe de France

Sur la lancée de ses prestations avec les Belgian Cats le week-end dernier à Ostende, Julie Allemand s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de France (contre Bourges le 25 avril à Paris) avec son club de Lyon dimanche à Vannes. LDLC ASVEL Féminin s’est en effet imposé en quarts de finale samedi contre la Roche-Vendée (92-73) et en demi-finales dimanche contre Montpellier (86-74).

La meneuse liégeoise, 23 ans, a été désignée MVP de son quart de finale remporté face aux Vendéennes avec 16 points (2/2 à 2pts, 3/4 à 3 points, 3/5 aux lancers), 6 assists, 5 rebonds, 3 interceptions en 26 minutes de jeu.

Dimanche, en plantant 9 de ses 12 points en première période, Julie Allemand lançait les Lyonnaises vers la qualification contre les Montpelliéraines. La meneuse des Belgian Cats a fini avec 12 unités au compteur (2/3 à 2pts, 1/2 à 3pts, 5/6 au lancers) pour 5 assists, 6 rebonds et 4 fautes provoquées en 29 minutes de jeu.

Montpellier est coaché par le Liégeois Thibaut Petit, qui a par ailleurs prolongé dans l’Hérault pour trois saisons supplémentaires.

Deux plateaux accueillaient les quarts de finale et demi-finales sur un week-end. Vannes en Bretagne organisait la partie de Lyon et Clermont-Ferrand celui de Bourges qui s’est qualifié pour la finale en battant Tarbes (et Laure Resimont 7 pts, 3 rebonds en 24 minutes de jeu) 77-42 en demi-finale dimanche.

Lyon se qualifie pour sa première finale de Coupe de France depuis 60 ans. Cette finale aura lieu le 25 avril à l’Accor Arena de Paris-Bercy devant, traditionnellement, 15.000 spectateurs.