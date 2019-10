Irving en feu, derby de L.A haletant, Drummond monstrueux : deux premières soirées remplies de promesses en NBA

On avait laissé la NBA en mai dernier, subjugués par l'exceptionnel sprint final des Toronto Raptors. On l'a retrouvée ce mardi soir après une interminable attente de quatre mois. Transfigurée, chambardée par une intersaison complètement folle. Mais enfin prête à écrire un nouveau chapitre de sa riche histoire.

2h00 pile. Place à un intriguant Raptors-Pelicans, habilement placé en ouverture par les organisateurs. D’un côté le champion en titre. De l’autre, l’une des franchises les plus “hypées” du moment. Et malgré l’absence sur blessure du nouveau phénomène Zion Williamson, l’affiche tient toutes ses promesses. Du suspense, de l’intensité, une prolongation, et au final, une victoire au forceps et à l’expérience de redoutables Raptors. Pascal Siakam, nouveau fer de lance de l’équipe canadienne, en profite pour laisser, d’emblée, sa carte de visite : 34 points et 18 rebonds, excusez du peu.

4h30. La fatigue se fait ressentir. Mais pas question de rater l'affiche qui suit: Clippers-Lakers, le bouillant derby californien. Et là encore, le spectateur en a eu pour son argent. Gonflées à bloc, les deux formations se rendent coup pour coup. La bataille est âpre, serrée, quasiment digne d’une rencontre de play-offs. Au final, c'est Kawhi Leonard qui sort vainqueur de son duel de mastodontes face à Lebron James. Toujours aussi létal à mi-distance, The Claw emmène ses coéquipiers dans son sillage et prend le dessus sur l'autoproclamé "King", bien emprunté pour son premier match. 112-102 pour les Clippers, score final d'un premier derby qui a donné le ton d'une rivalité exacerbée entre les deux franchises californiennes. Alors que le soleil pointe lentement le bout de son nez au petit matin, cette première soirée, déjà riche en enseignements, se termine.