Ian Hanavan, successeur de Serge Crevecoeur à la tête du Brussels

Le départ de Serge Crevecoeur, le coach, vers Gravelines avait laissé un trou béant dans l'organigramme du Brussels. Le club du président, André de Kandelaer, auteur d'une saison en dents de scie et en pleine lutte pour un accessit en play-offs, s'était mis à la recherche d'un successeur. Un suppléant qui est désormais trouvé puisqu'il s'agit de Ian Hanavan.

L'Américano-Belge de 39 ans est une vieille connaissance du championnat belge puisqu'il a évolué six ans à Louvain, trois ans à Alost et une année à Anvers. Il aura, par ailleurs, effectué des piges à Nymburk et à l'Apoel Nicosie. Après avoir raccroché les baskets en 2016 et s'être mis au défi d'entraîner individuellement plusieurs Belgian Lions (Sam Van Rossom, Maxime De Zeeuw), il se lance donc un nouveau challenge en devenant le coach principal du Phoenix.