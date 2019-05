Golden State se qualifie pour sa 5e finale de suite

Le double champion en titre Golden State s'est qualifié pour sa cinquième finale NBA consécutive en s'imposant 119 à 117 après prolongation à Portland, lundi.

Les Warriors ont remporté la finale de la conférence Ouest quatre victoires à zéro face aux Trail Blazers.

Ils sont seulement la deuxième franchise dans l'histoire de la NBA à disputer cinq finales de suite, un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 53 ans.

La franchise d'Oakland a pourtant accusé jusqu'à 17 points de retard et pour le troisième match de suite, elle a renversé Portland en 4e période.

Le meneur des Warriors Stephen Curry a encore été déterminant avec ses 37 points.

Il a même fini la rencontre avec un "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 13 rebonds et 11 passes décisives.

Draymond Green, décisif lors du match précédent, s'est lui aussi offert un "triple double" (18 pts, 14 rbds, 11 passes).

Curry et Green sont les premiers coéquipiers dans l'histoire de la NBA à finir un match de play-offs avec des "triple doubles".

Golden State était encore privé de son meilleur marqueur Kevin Durant, blessé à un mollet depuis dix jours, qui a été rejoint à l'infirmerie par l'ailier Andre Iguodala.

"Cette équipe a connu des hauts et des bas cette saison, mais elle a toujours trouvé des solutions quand elle a rencontré des problèmes. Ce match est à l'image de notre saison, on n'abandonne jamais", a souligné Green.

Golden State affrontera en finale pour le titre à partir du 30 mai les Milwaukee Bucks ou les Toronto Raptors, opposés en finale de la conférence Est.

Milwaukee, meilleure équipe de la saison régulière, mène deux victoires à une, avant le match N.4 qui aura lieu mardi à Toronto.