Golden State se prépare à jouer le 1er tour des play-offs sans Curry

L'entraîneur de Golden State Steve Kerr a prévenu dimanche que son meneur Stephen Curry ne serait pas rétabli de son entorse du genou gauche à temps pour le premier tour des play-offs.

"C'est impossible qu'il participe au premier tour, c'est impossible", a expliqué Kerr peu avant le coup d'envoi du match entre son équipe et Utah.

"Il sera à nouveau examiné dans trois semaines, nous devons nous préparer à jouer sans lui et voir comment il va revenir", a-t-il poursuivi.

Samedi, les Warriors avaient annoncé que Curry, blessé involontairement par un coéquipier vendredi durant un match, serait indisponible au moins trois semaines.

Le double champion NBA qui revenait tout juste d'une blessure à la cheville droite, souffre d'une entorse du genou gauche de niveau 2.

Les play-offs 2018 débutent le 14 avril, dans moins de trois semaines.

Kerr croit Curry capable de revenir en pleine forme durant les play-offs: "On sait qu'il revient souvent fort de ses blessures, il y a une bonne chance pour qu'il revienne durant les play-offs et que l'équipe tourne à plein-régime", a-t-il estimé.

Curry, 30 ans, s'était blessé déjà au genou gauche durant les play-offs 2016 et avait manqué quatre matches de son équipe, ce qui n'avait pas empêché les Warriors d'atteindre la finale, où ils se sont écroulés face aux Cleveland Cavaliers de LeBron James (4-3).

La saison dernière, la franchise d'Oakland a été confrontée à un scénario similaire avec son autre principal atout offensif, Kevin Durant.

"On a déjà vécu ça, ce n'est pas tout à fait à cette période de l'année, mais c'était la même blessure dans les mêmes circonstances. Quand il est revenu, on est allé en finale et il a fini meilleur joueur de la finale", a rappelé Kerr.

Curry a de son côté indiqué qu'il espérait revenir durant le 1er tour des play-offs.

"C'est une situation difficile, mais j'aurai l'opportunité de disputer des matches importants en play-offs", a-t-il expliqué.

"Cela aurait pu être pire, notre équipe n'a pas été épargnée par les blessures, mais notre objectif final est inchangé, être champion", a insisté Curry.