Goethals, battu en finale de la Coupe : "Les détails ont fait la différence"

Battus après prolongations par Ostende en finale de la coupe de Belgique de basket, les joueurs montois peuvent être fiers de leur prestation face à l'ogre ostendais, comme le soulignait leur entraîneur Daniel Goethals.



Alors que le marquoir affichait 72-73 avec 5 secondes à jouer, Mons avait l'occasion de prendre les commandes mais Chris Jones manquait un de ses deux lancers-francs. Résultat, une prolongation qui profitait aux Ostendais. Malmenés en première période, les Montois ont eu une fabuleuse réaction en seconde période dont l'apothéose aurait pu être magnifique.



"Je suis fier de mon groupe. Nous avons affronté une grande équipe d'Ostende avec des joueurs expérimentés et talentueux. Le club côtier réalise un excellent travail depuis des années et ils ont prouvé que ce n'est pas qu'une question d'argent", a commenté Daniel Goethals à l'issue de la rencontre.



Comme la semaine dernière en championnat (défaite 78-80), il s'en est fallu de peu pour que la pièce tombe côté montois. "Ce genre de match se joue sur des détails et ce sont ces petites choses qui ont fait la différence. Nous avons une nouvelle fois joué les yeux dans les yeux avec cette équipe d'Ostende. Nous ne pouvons qu'apprendre de ces petites erreurs pour transformer ces défaites en victoires."