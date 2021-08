Fraude en basket 3x3 sur la route de Tokyo 2020 : les questions soulevées par cette terrible histoire belge

Le petit monde du basket belge tremble. Les révélations du Standaard ce mercredi ont mis en lumière une fraude de la part du Team Antwerp dans le but de grappiller des points pour les tournois qualificatifs olympiques de Tokyo 2020. Tournoi que l’équipe, qui a emprunté le nom des Belgian Lions, a terminé à une quatrième place historique et inespérée. Ce fiasco, tout juste révélé, en dit autant sur l’avidité de ces joueurs, qui auraient été capables de tricher pour atteindre le rêve olympique, que sur la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA), incapable de déceler les pratiques frauduleuses de ses membres. Voici six questions soulevées par cette situation terriblement pénible pour un basket belge déjà bien malade.

La réponse est simple : la structure autour de l’équipe de basket 3x3 est inexistante. Off the record, certains vont même jusqu’à dire que la fédération ne joue plus son rôle d’encadrement des équipes belges de basket car il n’y a plus de visage fort à sa tête. Jacques Stas a embrassé le rôle de High Performance Manager de l’équipe, mais à côté de lui, qui a supervisé la mutation du Team Antwerp en Team Belgium ? Personne. Les performances des Belgian Cats ne doivent pas occulter ce problème structurel du basket en Belgique. Un manque d’encadrement qui contraste grandement avec des nations comme la Serbie ou la Lettonie, deux pays dotés de fédérations 3x3 à part entière avec des ligues professionnelles structurées.

A noter que le dossier sera à l'ordre du jour d'une réunion entre Basketball Belgium, Basketball Vlaanderen et l'AWBB le 1er septembre prochain.