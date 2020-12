Fin du championnat belge de basket : place à une Beneleague dès 2021 !

Le processus décisionnaire a été long, très long mais il a finalement abouti. En négociation depuis de nombreux mois (voire années), menée de concert par six groupes de travail, la création d'une Beneleague de basket (un championnat commun regroupant les équipes belges et néerlandaises) a été votée à la majorité (21 accords, 1 abstention côté belge) et donc entérinée par les clubs ce jeudi.

Cette Beneleague, qui comptera les dix équipes belges et douze formations bataves, sera effective dès la saison prochaine et devrait donc débuter en septembre 2021. Elle permettrait aux deux championnats, considérés comme des "petits marchés" dans l'ombre des grandes Ligue européennes, de se relancer sportivement, médiatiquement mais aussi économiquement.

Ces dernières années, l'Euromillionsleague, ligue fermée (sans descendant) et dominée de la tête et des épaules par Ostende (nonuple champion en titre) patinait quelque peu. Elle pourrait donc retrouver de l'allant.

"La saison commencera avec deux compétitions nationales, dans lesquelles toutes les équipes jouent le même nombre de matchs. Les cinq meilleurs de chaque pays se réunissent dans un " Golden Group ". Les clubs belges jouent à la fois à domicile et en déplacement contre les clubs néerlandais. Les équipes qui ne font pas partie du top 5 se retrouvent dans le " Silver Group " et disputent également 10 matchs." indique le communiqué officiel.

"Les clubs du Silver Group qui ne se qualifient pas pour les play-off nationaux commenceront par les play-off de la BeNeLeague. À chaque tour, les équipes perdantes des éliminatoires nationales s'instègrent. Les vainqueurs de ces séries se mesurent aux champions nationaux à domicile et à l'extérieur. Ensuite, les deux clubs restants s'affrontent dans un match à domicile et un match à l'extérieur pour le titre de la BeNeLeague. Les clubs du Silver Group qui ne se qualifient pas pour les play-off nationaux commenceront par les play-off de la BeNeLeague. À chaque tour, les équipes perdantes des éliminatoires nationales s'instègrent. Les vainqueurs de ces séries se mesurent aux champions nationaux à domicile et à l'extérieur. Ensuite, les deux clubs restants s'affrontent dans un match à domicile et un match à l'extérieur pour le titre de la BeNeLeague. " renchérit le communiqué.

"Nous écrivons l'histoire du sport dans les Plats Pays en créant une ligue transfrontalière de qualité avec un marché potentiel de 28,5 millions d'habitants. Cela conduira sans aucun doute à la croissance du basket et de nos clubs dans les deux pays. Cette nouvelle ligue devrait également créer un attrait sportif accru afin que les talents nationaux souhaitent y rester" a réagi Arthur Goethals, le président de la Pro Basketball League.