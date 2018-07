Fin de l'aventure en WNBA pour Hind Ben Abdelkader

Indiana Fever a mis fin à l'expérience d'Hind Ben Abdelkader en WNBA, a annoncé la franchise américaine dimanche soir. Douzième et lanterne rouge au classement du championnat professionnel nord-américain de basket féminin, Indiana Fever a engagé pour la remplacer la meneuse des Sparks de Los Angeles, l'Américaine Cappie Pondexter.

Hind Ben Abdelkader, 22 ans, avait été contractée par Indiana Fever pour disputer sa première saison en WNBA. La meneuse bruxelloise aura joué 14 rencontres avec Indiana Fever avec une moyenne de 10.2 minutes de jeu par match pour 2,1 points par rencontre.

Hind Ben Abdelkader évolue depuis la saison dernière à Hatay et jouera l'Euroligue cette année avec son club turc.

Pour la remplacer, Indiana Fever a fait appel à une joueuse chevronnée, l'Américaine Cappie Pondexter, 35 ans, libérée la semaine dernière par Los Angeles Sparks. Championne olympique à Pékin en 2008 avec les Etats-Unis, elle fut championne WNBA en 2007 et 2009 avec Phoenix Mercury. Avec des passages à Phoenix, New York Liberty, Chicago Sky et, cet été, LA Sparks, elle jouera son 400e match en WNBA en 13 ans de carrière lors de sa première rencontre avec Indiana.

La jeune équipe d'Indiana a remporté un match et perdu 15 rencontres cet saison en WNBA.