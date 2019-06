Fête des pères, ces papas qui coachent leurs enfants

Nous sommes le dimanche 09 juin, c'est la fête des pères. L'occasion de parler des papas entraîneurs, nombreux sur les bords de terrain de foot, de basket ou de tennis. A encourager (parfois exagérément), à soutenir (parfois aveuglément). On en retrouve autant dans le sport amateur comme au plus haut niveau. En Belgique, on pense évidemment à Jacques Borlée qui entraîne Olivia, Kevin, Jonathan, Dylan et Rayane, 5 de ses 7 enfants. Mais aussi à Marc Richard qui encadre depuis toujours Maxime, son kayakiste de fils, multiple champion du monde de descente de rivière. Ou encore à Filip Mestdagh, coach des Belgian Cats, l'équipe nationale de basket féminin qui compte en ses rangs Kim et Hanne, ses deux filles.

Notre complicité est renforcée

Pierre Cornia, assistant coach de cette équipe nationale a lui aussi eu sous ses ordres deux de ses enfants, Arnaud et Cécile, qui a longtemps évolué en division 1 au sein du club liégeois des Panthers. "C'est vraiment une situation particulière" explique t'il. "Il faut toujours essayer de garder une certaine forme de distance et considérer qu'on est dans une relation coach/joueuse. Mais dans mon cas, il y a quand même un peu plus de piment dans notre relation puisque ma fille est sourde et qu'à travers le langage des signes, nous avions une relation encore plus particulière et une complicité renforcée."

Entraîner ses enfants, une arme à double tranchant. "Le danger, c'est le ressenti de l'enfant qui peut souffrir du niveau d'exigence que l'on attend de lui qui est parfois plus élevé qu'avec une autre joueuse. Il peut également mal vivre les commentaires extérieurs de gens qui considèrent que nos enfants jouissent d'une situation privilégiée. C'est probablement le point le plus compliqué à gérer."