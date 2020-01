Exploit anversois, face à l'AEK Athènes, en Champions League

Les Anversois ont réalisé un véritable exploit mercredi soir en s'imposant à la Lotto Arena (73-61) face aux Grecs de l'AEK Athènes, leader du groupe B, lors d'une rencontre de la 10e journée de la Ligue des Champions de basket (messieurs).

Un succès qui permet aux joueurs de Christophe Beghin, le coach anversois, d'empocher un troisième succès dans la compétition (pour 7 défaites) mais de rester en course pour la qualification pour les playoffs.

Une rencontre que les Anversois ont dominé de bout en bout. Bien emmenés par un Hans Vanwijn au four et au moulin (9 points et 9 rebonds), les locaux ont rapidement pris les commandes du match (26-21 et 39-35 à la pause). Au retour des vestiaires, les Anversois faisaient jeu égal avec leurs adversaires pour terminer en force en remportant le dernier acte (18-11) et réaliser un petit exploit face à l'un des favoris de la compétition.

Mardi prochain, les Anversois se déplacent chez les Allemands de Rasta Vechta pour le compte de la 11e journée.

Dans le groupe C, les Allemands de Brose Bamberg ont décroché leur cinquième victoire en Ligue des Champions de basket en s'imposant à la maison face aux Turcs de Gaziantep (86-81). Un succès qui permet aux coéquipiers du Belge Retin Obasohan, coachés par l'ancien anversois Roel Moors, de remonter à la 5e place de leur groupe. Retin Obasohan termine la rencontre avec 8 points au compteur (2/4 à 2 points, 1/3 à 3 points et 1/1 aux lancers), 3 rebonds, 2 passes et 1 interception en 13 minutes.

Mardi prochain, les Allemands se déplacent chez les Monténégrins de Mornar Bar à l'occasion de la 11e journée.

Dans le groupe A, les Français de Strasbourg n'ont pas fait le poids face aux Espagnols de BAXI Manresa (92-68). Le Belge Quentin Serron termine la rencontre avec 2 points (1/3 à 2 points, 0/2 à 3 points et 0/1 aux lancers), 2 rebonds et 1 passe en 15 minutes. Les Français présentent un bilan de 4 victoires pour 6 défaites et pointent à la 7e place du classement. Mardi prochain, Strasbourg se déplace en Israël pour y affronter l'Hapoel Unet Holon.

Les quatre meilleures formations de chaque groupe (composé de 8 équipes) sont qualifiées pour les playoffs de la compétition.