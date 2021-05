Anvers et Ostende s'affrontent ce dimanche pour le compte de la 17e journée de la deuxième phase d'Euromillions Basket League à la Lotto Arena d'Anvers. Une rencontre que la RTBF vous permettra de suivre en direct dès 15h et qui sera enrichie par la remise des MVP Awards. Le meilleur joueur de l'année et le meilleur espoir de l'année seront en effet connus et récompensés à la mi-temps de la rencontre.

Avant d'aborder les playoffs, la situation est encore serrée en tête du classement avec Mons-Hainaut en tête avec 18 victoires et 5 défaites après son succès de vendredi contre l'Antwerp. Ostende est aux trousses des Montois avec 18 victoires et 4 défaites (1 match de moins donc) alors que l'Okapi Aalstar et les Antwerp Giants se partagent la 3e place.