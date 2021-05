Euromillions Basket League : l’Antwerp bat Ostende après prolongation, Mons-Hainaut seul en tête

L’Antwerp a battu Ostende après prolongation 86-82 dimanche en Euromillions League de Basket. Les deux équipes s’étaient neutralisées au bout des 4 quarts (77-77). Au classement, Mons-Hainaut (vainqueur 55-78 face au Spirou Charleroi) prend le large avec 19 victoires et 5 défaites à son compteur. Ostende est quant à lui deuxième avec 18 victoires et désormais 5 défaites tandis que l’Antwerp remonte à la 3e place avec 16 victoires et 9 défaites.

A la mi-temps du match, le meneur alostois Vladimir Mihailovic a été récompensé par le titre de meilleur joueur de la saison. Celui-ci a devancé le Louvaniste Ryan Kriener (63 points) et le Montois Skylar Spencer (34 points).

L’Ostendais Loïc Schwartz (101 points) a été élu meilleur joueur belge devant son coéquipier Pierre-Antoine Gillet (89 points) et le Carolo Tim Lambrecht (61 points). Le titre de meilleur jeune joueur a été décerné à l’Anversois Vrenz Bleijenbergh (120 points). Le podium est complété par le Limbourgeois Ajay Mitchell (115 points) et l’Anversois Niels Van Den Eynde (27 points).

Vedran Bosnic, l’entraîneur de Mons, a été sacré meilleur coach avec 89 points, devant l’Ostendais Dario Gjergja (86 points) et l’entraîneur du Spirou de Charleroi, Sam Rotsaert (80 points). Enfin, Renaud Geller (101 points) a été élu meilleur arbitre de la saison. Il devance Nick Van Den Broeck (86 points) et Geert Jacobs (44 points)