Euro de Basket : Méconnaissables et crispées, les Belgian Cats trébuchent d’entrée face à la Bosnie

Une Meesseman qui a continué sa moisson de points après l’entracte, s’érigeant, comme souvent, comme le point d’ancrage offensif des Cats (21 des 38 points belges !). Mais malheureusement pour les Belges, les trous d’air, eux, n’ont pas disparu et inlassablement offert des paniers faciles aux Bosniennes.

Au fil des minutes, on a même compris que ce match, plutôt abordable sur papier, allait se jouer sur des détails. Et que les Cats, toujours menées (51-47) à l’entame du dernier quart-temps, allaient devoir mordre sur leur chique.

D’autant plus que les belles dispositions entrevues lors du 3e quart-temps ont à nouveau laissé place au doute, aux imprécisions chroniques et aux pertes de balle évitables. Revenues au score, les Cats ont relâché du lest au pire des moments pour se retrouver menées de 3 points à l’entame du monetime (56-53). Malheureusement, l’intenable Babic, vrai facteur X de cette rencontre, a planté deux banderilles au pire des moments pour définitivement enterrer les espoirs belges. Au bout d’une prestation globalement ratée et d’un dernier rush bosnien, les Cats se sont finalement inclinées : 70-55. On annonçait un match piège et on l’a eu… au grand dam des joueuses belges. Il va falloir réagir, dès vendredi, face à la Slovénie.