Euro de basket : Les Cats battues d’un point en demi-finale après une fin de match folle

Les Belgian Cats se sont inclinées 74-73 en demi-finale de l’Euro de basket. Après être mal entrées dans la rencontre, les Belges sont revenues petit à petit dans le match et ont mené pendant une bonne partie des deuxième et troisième quart-temps avant de perdre le fil de leur jeu dans le quatrième quart. La dernière minute du match est folle et les Cats pensent s’imposer au buzzer mais la balle quitte les mains de Kim Mestdagh trop tard.

Les Cats rentrent très mal dans leur demi-finale et sont menées 11-2 après seulement 3 minutes avec notamment une Aleksandra Crvendakic en feu qui compte déjà 7 points. Philippe Mestdagh n’a pas d’autre choix que de prendre un temps mort pour tenter de stopper l’hémorragie.

La Belgique ne parvient pas à jouer son jeu et ses leaders habituels ne sont pas bien dans la rencontre. Allemand est très vite rappelée sur le banc et Meesseman pourtant excellente depuis le début du tournoi est à 0/2 au tir et compte déjà deux pertes de balle lorsqu’elle sort à 2 minutes 30 de la fin du premier quart.

C’est pourtant un trois points d’Allemand suivi d’un autre de Kim Mestdagh qui sonnent le réveil des Cats qui reviennent à 23-17 à la fin du premier quart-temps.

Et petit à petit, les Belges reviennent dans le match et finissent même par passer devant (31-29) à 4 minutes de la mi-temps et mènent 36-32 à la pause grâce notamment aux 13 points de Julie Allemand, à 5 sur 9 au shoot.

Le troisième quart-temps est serré et aucune des deux équipes ne parvient à prendre une avance confortable. L’écart maximum est de +5 pour les Cats qui vont entamer le dernier quart-temps en menant 55-54.

Le quatrième quart est l’avantage des Serbes et les Cats se trompent dans certains choix de shoot. Elles ratent également quelques shoots ouverts qui peuvent s’avérer décisifs au décompte final.

A 1 minute 20 de la fin, la Serbie mène 69-65. Alors qu’on pense que la faute offensive sifflée à l’encontre de Kim Mestdagh enterre les derniers espoirs des Cats, celles-ci réussissent une remontée fantastique.

Obligées de faire faut sur chaque possession dans les 24 dernières secondes, les Belges parviennent à réduire l’écart et sur un énorme trois points de Kim Mestdagh, elles reviennent à un point à 1 seconde et demie de la fin.

Les Serbes fébriles loupent leur mise en jeu et la balle revient dans les mains de Kim Mestdagh qui rentrent son shoot. Les Cats pensent l’emporter pour un point mais la balle a quitté les mains de la Belge trop tard. La Serbie s’impose 74-73 et affrontera la France en finale. Les Cats joueront la petite finale contre la Biélorussie pour égaler leur meilleure performance réalisée en 2017 avec la médaille de bronze.

►►► À lire aussi : Euro Basket : Les Cats au bout du suspense…

►►► À lire aussi : Toute l’actualité basket